دورة باليرمو: هاليب قد تُستثنى من الحجر الصحي للمشاركة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







ميلانو: من المتوقع ان تُستثنى نجمة كرة المضرب الرومانية سيمونا هاليب من الحجر الصحي من اجل المشاركة في دورة باليرمو الايطالية في كرة المضرب التي ستكون اول دورة رسمية بعد توقف خمسة اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتوجب على جميع مواطني ان يخضعوا للحجر الصحي لدى وصولهم الى ايطاليا لكن مدير دورة باليرمو اوليفييرو بالما اعلن على تويتر "من المقرر ان تشارك هاليب في النسخة 31 من دورة باليرمو".

واضاف "ننتظر تعليمات رسمية من السلطات المختصة لكننا واثقون" قبل ان يضيف "يبدو بعد تفسير التعليمات المعتدة، يبدو ان العاملين ومن بينهم الرياضيون المحترفون معفيون من الحجر الصحي الاجباري".

استثناء

Advertisements

وكان منظمو الدورة الايطالية التي تنطلق في 3 اغسطس طلبوا من السلطات الحكومية ان يقوموا باستثناء من اجل مشاركة هاليب المصنفة ثانية عالميا.

وكان وزير الصحة اصدر مرسوما حكوميا الجمعة بانه فرض خضوع مواطني رومانيا وبلغاريا للحجر الصحي لمدة 14 يوما بعد دخولهم ايطاليا.

وتوقفت اللقاءات الاحترافية في كرة المضرب اعتبارا من مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر ان تعود منافسات المحترفين والمحترفات اعتبارا من أغسطس.

مواضيع قد تهمك :