شكرا لقرائتكم خبر عن احمد بلال بعد تصريحات فاروق جعفر: "يعني بتقبضوا الحكام ومبتخدوش بطولات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مهاجم النادي الأهلي السابق أحمد بلال من خلال حسابه علي موقع "فيس بوك" على تصريحات كابتن فاروق جعفر الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعاً بشأن مجاملة الحكام للأندية المصرية والمنتخب حين كتب: "يعني بتقبضوا الحكام ومبتخدوش بطولات".



احمد بلال

وكان فجر فاروق جعفر ، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً، "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الاجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك"، أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.