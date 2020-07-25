شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تحفيزية لقطاع الناشئين بالمقاولون بعد تصعيد 9 لاعبين للفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة بالنادى اجتماعًا مساء اليوم السبت مع الأجهزة الفنية لقطاع الناشين في حضور محمد رضوان رئيس القطاع، وأثنى المشرف على الكرة بالمجهود الكبير الذى قدمه مدربي القطاع الموسم الماضي، وأوصى المشرف على الكرة خلال الاجتماع مدربي القطاع بمواصلة المشوار بنجاح والتركيز في المهمة التى تتطلب تقديم عناصر مميزة بالاضافة لتحقيق نتائج إيجابية حتى يظل القطاع متصدر ومتقدم على العديد من القطاعات .

وأكد محمد عادل على كامل الدعم للمدربين والاجهزة الفنية وكذلك رئيس القطاع مشيرًا إلى أن الجميع في النادى يقف خلف قطاع الناشئين الذى سيظل العمود الفقرى للفريق الأول والعناصر المميزة يتم تصعيدها مباشرًا للمشاركة مع الفريق الأول امثال الحارس محمد سيحة مواليد 2001 واللاعب زياد طلبة مهاجم 2001 واللاعب يوسف حسن مهاجم 2003 وتايسون مهاجم 2001 واللاعب محمد على 99 وفضل أباظة 99 ومحمد مصطفى مهاجم 2002 ومصطفى الشاذلى باك رايت 2002 ويوسف ابوهشيمة هاف 2003.

من ناحية أخرى، اتفق مسئولو أسوان مع نظرائهم بنادي المقاولون العرب على تأجيل المباراة الودية التي كان من المقرر إقامتها اليوم السبت بين الفريقين على ملعب اتحاد الشرطة، لتقام يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 يوليو، وذلك بعدما رفضت اللجنة الطبية إقامة اللقاء قبل خضوع الفريقين لمسحة طبية للكشف عن كورونا قبل المباراة بـ 48 ساعة، حيث كانت المسحة الأخيرة التي خضع لها الفريقان يوم الأحد الماضي، وذلك في إطار خطة أسوان والمقاولون لاستئناف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف استغرقت 147 يوماً بسبب فيروس كورونا. ومن المقرر أن يقام اللقاء على ملعب المقاولون العرب، على أن يخوض أسوان اللقاء الودي الثاني أمام وادي دجلة يوم 29 يوليو على ملعب اتحاد الشرطة أيضاً، حيث يسمح الاتحاد للأندية بخوض مباراة أو مباراتين فقط بعد إجراء المسحة الطبية لكورونا بـ 48 ساعة.



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