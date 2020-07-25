هاني رمزي ردا على فاروق جعفر: يجب الابتعاد عن خناقات "السوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
رد هاني رمزي، مدرب منتخب مصر السابق والمشارك في مونديال 1990، على التصريحات التي أطلقها فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، بأن منتخب مصر وصل إلى كأس العالم 90 بمجاملة من الحكام الأفارقة.
وقال رمزي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "فاروق جعفر خانه التعبير فيما قاله عن وصول منتخب مصر لمونديال 90 بمساعدة الحكام".
وأضاف: "تأهلنا إلى كأس العالم وأي بطولة حصلنا عليها كان حصاد جهد وتعب وبلا أي مجاملات".
وتابع: "وصلنا إلى مونديال إيطاليا 1990 بـ100 ألف مشجع في المدرجات في نوفمبر عام 1989، كان الجميع يقف وراء منتخب مصر، وكنا نفوز بصعوبة كبيرة في المباريات".
وأوضح: "أي كلمة تخرج من النجوم الكبار في الكرة المصرية تُحسب على الجميع، الفرق المصرية تُوجت بالبطولات الإفريقية بالكفاح وبدون أي مجاملات، لم يحدث أننا جلسنا مع الحكام كما قال فاروق جعفر".
وأتم هاني رمزي قائلا: "لدينا تحديات في الفترة المقبلة، أولها عودة الدوري واستعداد المنتخب الأولمبي ومنتخب مصر للمرحلة المقبلة، لدينا ملفات هامة يجب أن نركز عليها بعيدا عن خناقات السوشيال ميديا".
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