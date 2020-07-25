النني يسجل لبشكتاش في مباراته الأخيرة بالدوري التركي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قاد الدولي المصري محمد النني فريقه بشكتاش للفوز على نظيره جينتشلاربيرليجي بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جاء ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من منافسات الدوري التركي.

المباراة شهدت نجاح النني في تسجيل هدف فريقه الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 81 من زمن أحداث الشوط الثاني.

وكان بشكتاش تقدم في الدقيقة 52 عن طريق اتيبا هتشنسون من ضربة جزاء، قبل أن يحرز عبد الله ديابي الهدف الثاني في الدقيقة 78.

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وتعد هذه المباراة الأخيرة للني بعد نهاية الموسم في الدوري التركي، حيث اختتم بشكتاش موسمه في المركز الثالث برصيد 62 نقطة.

ومن المقرر أن يشارك بشكتاش في الموسم المقبل بمسابقة الدوري الأوروبي (يوربا ليج) حيث كان رفاق النني على بعد نقطة من الوصول إلى ملحق دوري أبطال أوروبا إلا أن فريق طرابزون سبور استطاع خطف البطاقة الثانية بعدما حسم فريق إسطنبول باشاك شهير البطاقة الأولى.

جدير بالذكر أن النني كان قد انتقل إلى بشكتاش على سبيل الإعارة مطلع الموسم الحالي قادمًا من فريق آرسنال، إلا أن الفريق التركي يمتلك أحقية شراء اللاعب المصري بصورة نهائية مقابل 18 مليون يورو.

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