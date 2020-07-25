بالفيديو.. أستون فيلا: لحظات لا تُنسى لتريزيجيه "رجل الأوقات الصعبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أشاد نادي أستون فيلا بما يقدمه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه رفقة فريقه بعدما نجح في تسجيل ثلاثة أهداف في آخر أربع مباريات مع الفريق بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لأستون فيلا باللغة العربية على "تويتر" فيديو للأهداف الحاسمة التي سجلها تريزيجيه تحت عنوان "موسم خيالي ولحظات لا تنسى لرجل الأوقات الصعبة".

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وكان تريزيجيه صرح بعد هدفه أمام آرسنال يوم الثلاثاء الماضي: "استطعت إثبات حضوري في المباريات الصعبة، وأتمنى تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة من أجل البقاء في بريميرليج لأننا نستحق ذلك".

وتكفل صاحب الـ25 عاما بحصد ست من آخر سبع نقاط لأستون فيلا، ليُخرج فريقه من المراكز الثلاثة الأخيرة التي تهبط بأصحابها إلى الدرجة الثانية، لأول مرة منذ 28 فبراير الماضي.

وانتعشت فرص بقاء أستون فيلا في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على آرسنال بهدف تريزيجيه، حيث يحتاج الفريق للفوز أمام وست هام غدا الأحد في الجولة الأخيرة من المسابقة، مع الحفاظ على فارق الأهداف مع واتفورد في حالة فوزه على آرسنال ضمن منافسات نفس الجولة.