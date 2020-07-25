مصدر لمصراوي: فيفا خاطب اتحاد الكرة للمشاركة في البطولة العربية بقطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط

أكد مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري، أن الجبلاية تلقت خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام في قطر 2021.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الاتحاد الدولي خاطب مصر للمشاركة في البطولة، إلا أن القرار النهائي من جانب المسؤولين المصريين لم يُتخذ بعد.

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وأوضح المصدر، أن قرار المشاركة في البطولة من عدمه سيكون له عدة أبعاد وجوانب، أهمها رأي الدولة المصرية في الظهور بها، إلى جانب موعد إقامتها.

وشدد المصدر: "الموافقة على المشاركة في المسابقة ليس بهذه السهولة، خاصة أنها بطولة غير رسمية حتى وإن كانت بدعم من فيفا، هناك جوانب عدة سيتم مراعاتها قبل إتخاذ القرار".

وكان الاتحاد الدولي قد خاطب عدد من الاتحادات العربية للاستعداد للمشاركة في البطولة التي قرر استحداثها، لتنطلق في عام 2021 قبل شهور من إقامة كأس العالم في قطر.