بالصور.. "ظهور كيان".. صلاح وأسرته أمام ألقاب ليفربول

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، صورا له رفقة أسرته أمام الألقاب التي تُوج بها مع الريدز في الموسمين الماضي والحالي، والتي كان آخرها الدوري الإنجليزي الممتاز.
وظهرت في الصور مكة ابنة محمد صلاح وهي ترفع تاج بريميرليج على رأسها أمام كؤوس والدها، بجانب أول ظهور لشقيقتها الصغرى كيان، والتي تبلغ من العمر خمسة أشهر.
وحرص صلاح على التقاط الصور في ملعب "آنفيلد" معقل ليفربول، الذي ساهم معه في الفوز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي.
يذكر أن صلاح يحتل صدارة هدافي ليفربول في النسخة الجارية من بريميرليج برصيد 19 هدفا، وسيخوض المباراة الأخيرة له هذا الموسم حين يواجه نيوكاسل يونايتد غدا الأحد.
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