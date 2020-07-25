بأغنية نادي القرن.. انطلاق البث التجريبي لقناة الأهلي بعد التطوير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
كشفت قناة الأهلي عن استعدادها للانطلاق بعد التطوير بإعلان بدء البث التجريبي للقناة اليوم السبت.
وانطلق البث التجريبي لقناة الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساءً بأغنية جديدة بعنوان "نادي القرن"، وهو اللقب الذي ناله من الاتحاد الإفريقي "كاف" قبل 20 عاما.
وجاءت عبر شاشة قناة الأهلي تحت شعار "الأهلاوي مش هسيبنا"، مع عدم تحديد الموعد المتبقي لانطلاق القناة في ثوبها الجديد.
ثم قام الحساب الرسمي لقناة الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالتأكيد على أن الانطلاقة ستكون في أقل من يومين.
وتميزت قناة الأهلي بجودة الصورة بتقنية الـHD، مع الإعلان عن ترددها الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات كالتالي: 11747 رأسي (V)، و12341 أفقي (H).
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