الزمالك يواجه دجلة وديًا الأحد.. وأمام طلائع الجيش الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
يواجه الفريق الأول للزمالك نظيره فريق وادي دجلة وديا،غدا الأحد على 4 أشواط، على أن يكون كل شوط مدته 30 دقيقة.
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الثامنة مساء على ملعب بترو سبورت بالقاهرة.
وفي سياق متصل، كان فريق الكرة بالزمالك قد استأنف استعداداته لعودة النشاط من جديد اليوم السبت بعد ختام معسكر برج العرب الأخير.
وسيخوض الزمالك مباراة ودية غدا الأحد مع وادي دجلة ثم يعاود الفريق معسكره في برج العرب الإثنين المقبل تتخلله مباراة ودية مع طلائع الجيش الأربعاء المقبل.
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