"مجاملة واعتراف".. كيف تناولت الصحف المغربية تصريحات فاروق جعفر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سلطت الصحف المغربية الضوء على تصريحات فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، والذي اعترف بوجود مجاملات من جانب التحكيم الأفريقي لصالح الأندية المصرية خلال المشاركات الأفريقية، إلى جانب المنتخب المصري وتحديدًا في تصفيات كأس العالم 1990.

الصحف المغربية وصفت تصريحات فاروق جعفر بـ"المفاجأة" و"الاعتراف" خاصة أن الثنائي الأهلي والزمالك يُعدان من أكثر الأندية تتويجًا بالبطولات الأفريقية على حد قولها.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة وتحديدًا في شهر سبتمبر المقبل خوض كل من الأهلي والزمالك منافسات دوري أبطال أفريقيا عندما يواجه قطبي الكرة المصرية الثنائي الوداد والرجاء البيضاويين في إطار منافسات دور نصف النهائي.

ونستعرض في السطور التالية، أبرز تعليقات الصحف المغربية على تصريحات فاروق جعفر والذي أدلى بها في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت:

- "مجاملة الأندية المصرية"

ذكرت صحيفة "LE360" المغربية، تصريحات فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، بعدما كشف مفاجأة من العيار الثقيل بمجاملة الأندية المصرية من التحكيم الأفريقي عندما تقام المباريات في مصر.

وتناولت الصحيفة المغربية تصريحات فاروق جعفر :"كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الإجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

- "الحكام جاملوا الأهلي والزمالك مرارًا"

وصفت صحيفة "هسبورت" المغربية، تصريحات فاروق جعفر بـ"الخطيرة" على حد قولها.

الصحيفة سلطت الضوء على تصريحات فاروق جعفر بعدما روى تفاصيل مجاملة التحكيم الأفريقي لأندية مصر بجانب المنتخب في مختلف المنافسات، الأمر الذي يضرب عرض الحائط مصداقية الكرة الأفريقية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تصريحات فاروق جعفر أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية المصرية وفي الشارع الكروي الأفريقي، في ظل الأوضاع الأخيرة في القارة السمراء وتحديدًا بعد أحداث مباراة نهائي "رادس" الأخيرة والتي جمعت الوداد مع الترجي.

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- "الحكام كانوا يخيرونا"

قالت إذاعة "راديو مارس" المغربية، إن فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، فجّر مفاجأة من العيار الثقيل حول مجاملة التحكيم الأفريقي الأندية المصري في المسابقات القارية.

وأضافت الصحيفة المغربية، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، له توجهات عديدة في كل حقبة، مشيرًا إلى أن مساندة التحكيم للزمالك كانت تحدث مع باقي الأندية المصرية في فترة الثمانينات.

الصحيفة تابعت، أن كل من الأهلي والزمالك يعتبروا من أكثر الأندية تتويجًا بالألقاب على مستوى القارة الأفريقية.

- "اعتراف فاروق جعفر"

صحيفة "المنتخب" المغربية، ذكرت عن مفاجأة من العيار الثقيل بعد اعتراف فاروق جعفر نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، عن مجاملة التحكيم الأفريقي للأندية المصري إلى جانب المنتخب وتحديدًا في تصفيات مونديال 1990.

وأشارت الصحيفة المغربية، إلى أن جعفر يُعد من أبرز اللاعبين في تاريخ القلعة البيضاء بعد الإنجازات والألقاب الذي حققها بقميص الزمالك.

وتناولت الصحيفة تصريحات فاروق جعفر، :"الحكام الأفارقة في الثمانينات كانوا يجاملون الأندية المصرية خلال المنافسات الإفريقية".

وأضاف: "جميع الأندية المصرية استفادوا من الحكام في المسلبقات الإفريقية خاصًة وأن كان هناك اجتماع فني قبل المباراة حيث الحكام يخيرون عميد الفريق بالحصول على ضربة جزاء أم طرد لاعب".