صحيفة تركية: بشكتاش اتخذ قراره.. النني سيبقى عاما آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية تركية أن إدارة ناديه بشكتاش قررت تمديد فترة إعارة المصري محمد النني من أرسنال لمدة عام آخر بداية من الموسم المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة فاناتك التركية، فإن إدارة بشكتاش قررت الحصول على توقيع النني لمدة عام جديد، وذلك بعد التفاوض مع أرسنال حول بنود التعاقد.

وسبق للصحيفة نفسها أن أشارت في تقرير يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن سيرجين يالتشين المدير الفني لبشكتاش يرغب في بقاء النني مع فريقه في الموسم المقبل.

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وأشارت الصحيفة وقتها إلى أن يالتشين سيعقد جلسة مع مسؤولي النادي لبحث خطة الاستعداد للموسم الجديد، قبل أن تنشر تقريرها اليوم حول قرار إدارة بشكتاش.

وشددت الصحيفة، أنه وفقًا لـ"مصادر قريبة من بشكتاش"، فإن إدارة النادي إتخذت قرارها بالحفاظ على النني مع الموافقة على رحيل كيفين برنس بواتنج، بوراك يلماز، كان جوخان جونول وكانير إركين عن الفريق.

الجدير بالذكر أن النني لعب في بشكتاش خلال الموسم الحالي على سبيل الإعارة من أرسنال، إلا أن اللاعب واجه عدد من المشاكل في الحصول على مستحقاته خلال تلك الفترة.