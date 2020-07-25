الإنتاج الحربي يخضع لمسحة كورونا الاثنين المقبل

قررت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة دكتور محمد سلطان، خضوع لاعبي الإنتاج الحربي لمسحة جديدة بعد غدٍ الاثنين. ترغب اللجنة في الاطمئنان على حالة لاعبي الإنتاج، بعد خضوعهم لمسحة أظهرت 5 عينات سلبية من أصل 18 عينة كانت إيجابية مصابة بفيروس لمسحة أظهرت 5 عينات سلبية من أصل 18 عينة كانت إيجابية مصابة بفيروس كورونا ، بعد عودة الفريق من معسكره في شرم الشيخ. وتتابع اللجنة الطبية أصحاب العينات الإيجابية بشكل مستمر للاطمئنان على حالتهم وتعافيهم من الإصابة. ومن المقرر استكمال منافسات الدوري الممتاز بدءا من السادس من اغسطس المقبل بعد توقف اكثر من 4 اشهر بسبب فيروس كورونا.

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