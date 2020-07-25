الشباب السعودي يجدد عقد عبدالمجيد الصليهم

أعلن نادي الشباب السعودي اليوم السبت تجديد عقد عبد المجيد الصليهم لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي حتى نهاية الموسم. ونشر نادى الشباب السعودي عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا "مددت إدارة نادي الشباب عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم عبد المجيد الصليهم حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي". الشباب عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم عبد المجيد الصليهم حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي". وكان عبد المجيد الصليهم صاحب ال ٢٦ عاما وقع لصفوف النصر لمدة 3 مواسم بعد دخوله الفترة الحرة مع الشباب، على أن ينتقل رسميًا للعالمي مع بداية الموسم الجديد. دخوله الفترة الحرة مع الشباب، على أن ينتقل رسميًا للعالمي مع بداية الموسم الجديد. وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة بين 4 أغسطس إلي 9 سبتمبر. يحتل نادي الشباب المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٢ نقطة.

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