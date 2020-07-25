الإسماعيلي يختتم تدريباته لمواجهة مصر المقاصة وديا

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريبات خفيفة اقتصرت على الاستشفاء وذلك ضمن برنامج الاعداد لاستئناف مشواره بمسابقة الدورى المحلى. ويلتقى الدراويش وديا غدا أمام مصر المقاصة وذلك فى ختام سلسلة مبارياته التجريبية. مصر المقاصة وذلك فى ختام سلسلة مبارياته التجريبية. وفضل الجهاز الفنى بقيادة الفرنسي ديديه جوميز الاكتفاء بمران صباحى فى الملعب، من أجل منح اللاعبين اكبر قسط من الراحة قبل خوض ودية الغد. الملعب، من أجل منح اللاعبين اكبر قسط من الراحة قبل خوض ودية الغد. هذا وعقد الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني للفريق جلسة مطولة مع جهازه المعاون للحديث في بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادا للمرحلة المقبلة.

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