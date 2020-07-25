جماهير الأهلي السعودي تدعم عمر السومة عبر تويتر

دشنت جماهير الأهلي السعودي هاشتاج داعمًا لمهاجمهم السوري عمر السومة بحيث قالوا أنه أفضل مهاجم في الدوري السعودي للمحترفين، مقارنة بمهاجم النصر عبد الرزاق حمد الله ومهاجم الهلال بافيتيمبي جوميز.

فقال مودي " لا حمدلله ولا السومة قوميز بس انتهى النقاش"، أما نواف فقال " تغيير مدربين، لاعبين سيئين، عدم استقرار اداري، ومع كل هذا تشوفه حاضر في كل مباراه كبيره وفالنهايه يتحمل مسؤلية خطأ المدرب وخطأ المدافع وخطأ الحكم امام الجماهير .. عظَمه لا تليق الا بِعُمر

السومة".

كتب حساب أخر " تبون الصدق حمدالله يعتبر قزم بجانب السومة.. برز حمدالله في النصر لان جماهيره لم يعرفوا طريق الفوز والبطولات من سنين مضت وعانوا معاناة لا يعلم بها الا الله".

يزن قال " اشوف الناس تقول السومه أفضل من حمد الله حرفياً أغبياء يبوي حنتوش من النكاسه أفضل منهم الاثنين".

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وقال حساب أخر " مهاجم اثبت نفسه وحطم الارقام وكتب اسمه بحروف من ذهب

بالرغم من انه في فريق سيء عناصريًا ، ما عنده مرابط وجوليانو وموسى ، الافضلية محسومة".

بيومي قال " شاء من شاء وابى من ابى عمر السومه افضل من لمس الكرة في تاريخ الكره السعودية".

فرحان كتب " بالنسبة للسومة وحمدالله :أنا أشوف السومة أفضل بكل صراحة لأنه مالعب معه لاعبين عالميين مثل مرابط وجوليانو وموسى بالأخير يبقى رأيي الشخصي ، أنتم عطوني من تفضلون بين هالأثنين أو أيهم أفضل بالنسبة لكم ؟".

هبة قالت " السومه ما يتقارن مع أحدد"، وفؤاد قال " السومة افضل مهاجم عربي"، تركي قال " دام الكلام عنهم ، المقارنه بين السومه وحمدالله منتهيه لحمد الله".