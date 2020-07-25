اتحاد الكرة يرد: هل يواجه أزمة في جدول الدوري بسبب مواعيد البطولات الأفريقية ؟

رد مصدر مسئول في اتحاد الكرة، على ما إذا كان يواجه الاتحاد أزمة في وضع جدول الدوري، بسبب المواعيد المقترحة لنصف نهائي ونهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية.

أكد المصدر أن اتحاد الكرة يعلم بالمواعيد المقترحة من جانب لجنة الأندية بالكاف من فترة وهي في النهاية غير رسمية، وفي كل الأحوال فإن اتحاد الكرة على علم بأن

الكاف سيقيم المباريات المتبقية على 3 أسابيع.

وتابع: "إذا تم اعتماد هذه المواعيد فاتحاد الكرة لديه خطة واضحة بما يتوافق مع مصلحة الأندية المصرية المشاركة في البطولتين، سواء الأهلي والزمالك في دوري الأبطال، او بيراميدز في الكونفيدرالية".