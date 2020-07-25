المدير الرياضي لإنتر ميلان : الحصول على توقيع ميسي أصبح خيالاً

وصف بيبي ماروتا، المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان الإيطالي، الحصول على خدمات الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الانتقالات الصيفية الحالية بالخيال.

وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة سكاي بورتس إيطاليا، أن الإنتر يستبعد نهائياً الآن ضم ميسي، لأن اللاعب سيواصل مسيرته مع برشلونة، ومسألة حسم تجديد تعاقده مع النادي الكتالوني تنتظر وقت قليل.

وواصل، الآن استطيع القول أن تعاقد الإنتر مع ميسي ليس هدفاً بالرغم من محاولات النادي في وقت سابق لتلك الخطوة على غرار ضم يوفنتوس للبرتغالي رونالدو في خطوة غير متوقعة.

يأتي ذلك في التوقيت الذي أشارت فيه تقارير إيطالية اليوم السبت، أن إدارة الإنتر رصدت 50 مليون يورو، قيمة الأجر السنوى لميسي حال إنضمامه إلى الإنتر، مع الاستعداد للتوقيع معه على تعاقد يمتد إلى ثلاثة مواسم، والاستعداد لزيادة القيمة المادية حال التفاوض الرسمي، مثلما حدث في انتقال

وربطت التقارير، بين شراء والد ميسي لأحد المنازل في إيطاليا وبين انتقال اللاعب إلى الإنتر، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أنه هناك احتمالية أن يكون شراء والده للمنزل يأتي لأسباب استثمارية بحكم عمل والد ميسي في مجال الاقتصاد، قبل أن يدلي المدير الرياضي للإنتر بتصريحاته المغايرة لذلك الأمر. هدفاً بالرغم من محاولات النادي في وقت سابق لتلك الخطوة على غرار ضم يوفنتوس للبرتغالي رونالدو في خطوة غير متوقعة.يأتي ذلك في التوقيت الذي أشارت فيه تقارير إيطالية اليوم السبت، أن إدارة الإنتر رصدت 50 مليون يورو، قيمة الأجر السنوى لميسي حال إنضمامه إلى الإنتر، مع الاستعداد للتوقيع معه على تعاقد يمتد إلى ثلاثة مواسم، والاستعداد لزيادة القيمة المادية حال التفاوض الرسمي، مثلما حدث في انتقال كريستيانو رونالدو من ريـال مدريد إلى يوفنتوس في مفاجأة كبرى.وربطت التقارير، بين شراء والد ميسي لأحد المنازل في إيطاليا وبين انتقال اللاعب إلى الإنتر، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أنه هناك احتمالية أن يكون شراء والده للمنزل يأتي لأسباب استثمارية بحكم عمل والد ميسي في مجال الاقتصاد، قبل أن يدلي المدير الرياضي للإنتر بتصريحاته المغايرة لذلك الأمر.

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