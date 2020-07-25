صور.. جلسة خاصة ليد سيدات الزمالك قبل مران اليوم

حرص قاسم إبراهيم المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الزمالك علي عقد جلسه مع اللاعبات قبل بدء مران اليوم السبت بالملعب المفتوح. وشهد التدريب تحسن حالة سهيله خالد التي كانت تعاني شدا في العضلة الضامة وخضعت للاختبار الطبي اليوم وفضل الجهاز الفني منحها راحه من التدريبات . كما منح قاسم ابراهيم للاعبات راحه من التدريبات يومي الاحد والاثنين لإقامة الجمعيه العموميه للنادي. فريق اليد سيدات الزمالك خاض تدريباته وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لتفادي إصابة أي فرد من المنظومة بفيروس كورونا. Advertisements 7

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