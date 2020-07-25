سيدات طائرة الزمالك يتدربن في مركز شباب الجزيرة

خاض الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت بالجري بالتراك تحت قيادة ايهاب محمد علي المدير الفني للفريق بسبب وجود إصلاحات بالصالة. علي المدير الفني للفريق بسبب وجود إصلاحات بالصالة. كما خضع الفريق لتدريبات في صالة الجيمانيزيوم لاستكمال البرنامج التأهيلي الخاص باللاعبات استعدادا لاستئناف مباريات الدوري. صالة الجيمانيزيوم لاستكمال البرنامج التأهيلي الخاص باللاعبات استعدادا لاستئناف مباريات الدوري. ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته في السادسه مساء غدٍ الأحد بمركز شباب الجزيرة.

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