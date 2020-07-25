توني كروس : الجميع في ريـال مدريد يؤازر جاريث بيل

عبر توني كروس لاعب فريق ريـال مدريد الإسباني، عن حزنه لعدم المشاركة الأساسية من اللاعب الويلزي جاريث بيل خلال الموسم الحالي، برغبة من المدير الفني زين الدين زيدان، في عام تتويج الريـال بلقب الليجا.
وقال كروس في تصريحات للصحافة الإسبانية اليوم السبت، الجميع في الفريق يدعم بيل، وهو لاعب يملك قدرات عالية، وقادر على التواجد أساسياً مع الريـال.
وأضاف، بيل شخص دائم الطموح لهذا فكلنا ندعمه بالرغم من
وواصل، بيل سعيد بتواجده في ريـال مدريد وليس كما يصف البعض بإنزعاجه الشديد من البقاء في الفريق، وهو شخص يظهر احترامه للجميع بالرغم من ابتعاده عن القوام الأساسي.
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