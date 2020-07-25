سيدات سلة الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لاستئناف مباريات الدوري وكأس مصر

خاض الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بالنادي تدريباته بالجري حول الملعب بالتراك ثم استكمل تدريبات الاحمال البدنيه وتنفيذ بعض التمارين الخاصة. ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة مصطفي هدهود خطة الإعداد للمرحلة المقبله استعدادا لاستئناف مباريات الدوري وكأس مصر. كما عقد الجهاز الفني اجتماعا بحضور فتحي شحاته رئيس الجهاز وأحمد عبد الفتاح عضو مجلس إدارة النادي ولاعبات الفريق وتمت مناقشة الفترة المقبلة وحث الفريق علي تحقيق الفوز وحصد البطولات. وقد حرص مصطفي هدهود المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي الزمالك علي متابعة الحالة الصحية الخاصة بندي ونوران الجيزي لاعبتي الفريق اللتين أصيبتا بفيروس كورونا . Advertisements وأكد المدير الفني لسلة السيدات حرصه الشديد هو والجهاز الطبي علي متابعة حالات اللاعبات ومنح الثنائي المصاب إجازة مفتوحة لحين اكتمال شفائهم .

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