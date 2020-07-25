الانتر يكتسح بثلاثية ويقتنص وصافة الدوري الايطالي من اتلانتا

حقق انتر ميلان فوزاً ساحقاً على مضيفه جنوي بثلاثية نظيفة، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم السبت 25 يوليو 2020، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الايطالي.

واجتاز إنتر، قبل خوض آخر جولتين فى الدوري الايطالي، أتلانتا بفارق نقطة واحدة واقتنص مركز الوصافة برصيد 76 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن يوفنتوس الذي يستضيف سامبدوريا غدا الأحد.

وتوقف رصيد جنوي عند 36 نقطة في المركز السابع عشر بفارق أربع نقاط عن ليتشي صاحب المركز الثالث من القاع.

وتقدم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بهدف لإنتر ميلان في الدقيقة 34 بضربة رأس مستغلا تمريرة كريستيانو بيراجي.

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وقبل سبع دقائق من نهاية المباراة سجل صانع اللعب التشيلي اليكسيس سانشيز الهدف الثاني لإنتر بتسديدة رائعة بعدما تلقى تمريرة من فيكتور موسيس.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة سجل لوكاكو الهدف الثاني له والثالث لإنتر ميلان بعد تمريرة حاسمة من مارسيلو بروزوفيتش.

وحقق إنتر ميلان فوزه الثاني والعشرين في الموسم الحالي مقابل عشرة تعادلات وأربع هزائم، ومنذ استئناف الدوري الإيطالي الشهر الماضي بعد توقف ثلاثة أشهر بفعل جائحة كورونا، حقق إنتر ستة انتصارات مقابل أربعة تعادلات وهزيمة واحدة.

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