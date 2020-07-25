نقدم لكم فيديو أهداف مباراة انتر ميلان وجنوي فى الدوري الايطالي، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 25 يوليو 2020، فى إطار منافسات الجولة الـ36 من الدوري الايطالي.

نُقلت مباراة الانتر وجنوي فى الدوري الايطالي عبر قنوات بي ان سبورت 1،4، بصوت المعلق الرياضي التونسي “نوفل الباشي”، وأقيمت على “ملعب لويجي فيراريس” ( ماراتسي ) بمدينة جنوي.

حقق الانتر فوزاً ساحقاً على مضيفه جنوي بثلاثية نظيفة، وتقدم إلى المركز الثاني برصيد 76 نقطة وبفارق أربع نقاط عن يوفنتوس الذي يستضيف سامبدوريا غدا الأحد.

وتقدم لوكاكو بهدف لإنتر في الدقيقة 34 ورغم الظهور بشكل متوسط أضاف أليكسيس سانشيز الهدف الثاني قبل سبع دقائق من النهاية قبل أن يختتم لوكاكو أهداف المباراة ويرفع رصيده إلى 23 هدفا بالدوري الايطالي هذا الموسم.

وبقي جنوة في المركز 17 برصيد 36 نقطة وبفارق أربع نقاط عن ليتشي الموجود في بداية منطقة الهبوط والذي يلعب في ضيافة بولونيا غدا الأحد.

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إليكم أهداف المباراة..

هدف التقدم لإنتر ميلان “لوكاكو” 1-0

هدف الانتر الثاني “سانشيز” 2-0

هدف الانتر الثالث “لوكاكو” 3-0

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