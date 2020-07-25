اتحاد جدة يستأنف على قرار “فيفا” بشأن عقوبات بيليتش وسييرا

تقدمت إدارة نادي اتحاد جدة، باستئناف ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والذي ألزم النادي بدفع تعويضات مالية تصل إلى 64 مليون ريال لمدربيه السابقين الكرواتى سلافين بيليتش والتشيلي لويس سييرا.

وبحسب ما كشفت عنه صحيفة “الرياضية السعودية“، فأن الفيفا ألزم اتحاد جدة، بدفع تعويض للكرواتي سلافين بيليتش يصل إلى 56 مليون ريال، وتعويضات آخرى لسييرا تقدر بنحو 8 مليون ريال.

وكانت إدارة نادي اتحاد جدة قد قامت بفسخ عقود بيليتش وسييرا بشكل غير قانوني، ورفضت إكمال المدربان لعقودهما، حيث رحل الثنائي دون التوصل لاتفاق مُرضي بين جميع الأطراف، ليقررا اللجوء إلى الفيفا الذي أصدر أحكاما لصالحهما.

وقدمت الإدارة القانونية فى الاتحاد السعودى استئنافين ضد الأحكام التي صدرت من الاتحاد الدولي لكرة القدم لصالح بيليتش ولويس سييرا، وهناك محاولات لحل الأزمة وديا بين جميع الأطراف.

وتحاول إدارة النادي دخول الموسم المقبل دون أي قضايا عليها في أروقة “فيفا”، ليتسنَّى لها التركيز على الفريق الأول وتلبية متطلباته الفنية والتعاقد مع لاعبين مميزين من أجل العودة مجددًا على منصات التتويج كما هو معهود من قبل.

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كاريلي يشيد بنتائج معسكر أبها

في سياق مختلف، كشف مدرب فريق اتحاد جدة “فابيو كاريلي“، أنه لا يهمه مطلقا نتائج المباريات الودية، لكنه يعمل على تحسن أداء العميد في المباريات القادمة بالدوري السعودي للمحترفين، مقدمًا التحية لجماهير الفريق الغربي، مشيرًا إلى أن معسكر أبها حقق أهداف كثيرة للجهاز الفني.

وأضاف كاريلي:” أعتقد أن هذه ليست اللحظة المناسبة للقلق، نتائجنا في الوديات لا تهمني، والأهم في هذه المرحلة تحسن الأداء، وأمامنا مباراة ودية أخيرة مع الوحدة لاستكمال الإعداد الفني والتكتيكي، توصلت لطريقة اللعب المناسبة التي تلائم الفريق الاتحادي في المرحلة القادمة”.

وأكمل: متفائل بشدة في المرحلة المقبلة، من جهة أداء اللاعبين جيد للغاية، هناك تجاوب كبير منهم مع الجهاز الفني والإدارة، جاهزون لتقديم مباريات قوية”.

ويحتل اتحاد جدة المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، بعد مرور 22 جولة، قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

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