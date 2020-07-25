بعد توصية ميلوفيتش.. أهلي جدة يُجدد عقد “عسيري” لثلاث مواسم

أكدت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي أهلي جدة، اتفقت مع اللاعب الشاب “هيثم عسيري”، على تجديد عقده لمدة 3 أعوام مقبلة.

وقالت “صحيفة الرياضية”، أن إدارة النادي أهلي جدة تجهز بشكل رسمي عرضا لتقديمه خلال ساعات لتوقيع العقود مع الموهوب عسيري، بعدما تألق ولفت الأنظار في الفترة الماضية، ونال إشادة كبيرة من المدرب الصربى فلادان ميلوفيتش.

وأضافت الصحيفة، أنه تم الاتفاق على كافة الأمور بين وكيل اللاعب وإدارة أهلي جدة، وسيتم التوقيع بشكل رسمي خلال ساعات.

وطالب مدرب أهلي جدة “فلادان ميلوفيتش”، إدارة النادي بضرورة التجديد مع اللاعب، حيث يريد الاستعانة بخدماته خلال منافسات الموسم الجاري، وذلك بعد أن شاهده خلال التدريبات قبل توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا.

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وكانت مطالب فلادان وراء تجديد عقد هيثم عسيري، حيث يسعى مسئولو أهلي جدة للاعتماد على اللاعب الشاب في الفترة المقبلة.

على جانب آخر، فأن الصربي فلادان ميلويفيتش، يوصل تجهيز اللاعبين للمباريات القادمة في الدوري السعودي للمحترفين.

وقام بتوجيه اللاعبين للتدريب على الكرات العرضية، حيث تم تخصيص التدريبات الأخيرة لذلك، ويسعى فلادان أيضا لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبي أهلي جدة قبل استئناف مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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