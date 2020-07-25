باريس سان جيرمان قلق من إصابة "مبابي" البالغة



أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم السبت أن مهاجمه كيليان مبابي يعاني من التواء في الكاحل تعرض له الجمعة في نهائي مسابقة كأس فرنسا، من دون أن يحدد حالياً ما اذا كان سيشارك في استئناف مسابقة دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.



وتعرض مبابي لإصابة على مستوى الكاحل الأيمن خلال المباراة النهائية لكأس فرنسا ضد سانت إيتيان ليل الجمعة، والتي انتهت بفوز فريقه بهدف نظيف سجله البرازيلي نيمار.



وأصيب مبابي بعد تدخل قاسٍ من قائد سانت إيتيان لويك بيران، تسبب ببطاقة حمراء للمدافع الذي كان من المرجح أنه يخوض مباراته الأخيرة مع فريقه.



وخرج مهاجم سان جيرمان من أرض الملعب دامعاً، وعاد في وقت لاحق وهو يستخدم عكازين للمشي، وقد لف كاحله.



وأعلن نادي العاصمة الفرنسية اليوم أن مبابي يعاني من "التواء في الكاحل الأيمن" وضرر "مهم" في الجانب الخارجي منه، مشدداً على أن وضعه البدني سيخضع "لعملية إعادة تقييم في الساعات الـ72 المقبلة".



وكان المدرب الألماني للفريق، توماس توخيل، قد أبدى قلقه ليل الجمعة من الإصابة التي تعرض لها مبابي.



وقال توخيل "الجميع قلق. كل من شاهد الخطأ قلق. بالطبع أنا قلق".



وتأتي الإصابة مع استعداد سان جيرمان لخوض نهائي ثانٍ على المستوى المحلي، وذلك ضد ليون في مسابقة كأس الرابطة، والأهم التحضير لاستكمال دوري الأبطال الشهر المقبل.



ويلاقي بطل فرنسا أتالانتا الإيطالي في ربع نهائي المسابقة القارية.



وتوقعت صحيفة ليكيب الفرنسية المتخصصة أنّ الإصابة التي تعرض لها مبابي ستحرمه من مواجهة ليون يوم الجمعة المقبل في كأس الرابطة الفرنسية، وربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الثاني عشر من أب/ أغسطس المقبل.

المصدر: وكالات