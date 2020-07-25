برشلونة ينوي التخلص من 12 لاعباً في الميركاتو الصيفي



فترة انتقالات صيفية ساخنة تنتظر نادي برشلونة الإسباني، الذي عانى الأمرّين خلال الموسم الحالي، وفقد لقب الدوري لصالح غريمه ريال مدريد، وخرج من كأس إسبانيا، بينما تبدو حظوظه ضئيلة في الفوز بدوري أبطال أوروبا.



وفي الوقت الذي يرمي النادي الكتالوني بثقله للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتنيز من إنتر ميلان، يسعى للتخلص من 12 لاعباً دفعة واحدة، بسبب تراجع مستوى بعضهم، وتقدم البعض الآخر في العمر، وعدم أهمية آخرين.



كما يرغب برشلونة في الاستفادة مالياً من بيع هؤلاء اللاعبين، بعدما تكبّد خسائر كبيرة خلال فترة التوقف الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، على غرار الأندية الأوروبية الكبرى.



وبحسب صحيفة MARCA الإسبانية، فإن برشلونة اختار التخلص من بعض اللاعبين لحلّ جزء كبير من أزمته المالية الخانقة، موضحة أن اللاعبين الذين ينوي برشلونة التخلص منهم، أغلبهم ليسوا في خطط المدير الفني الحالي كيكي سيتين.



واللاعبون هم: نوربيرتو نيتو، ونيلسون سيميدو، وصامويل أوميتيتي، وجونيور فيربو، وإيفان راكيتيتش، وأرتورو فيدال، وعثمان ديمبلي، ومارتن برايثويت، وكارليس ألينا، ورافينيا ألكانتارا، وجان كلير توديبو، وفيليب كوتينيو.



ورغم بعض الأسماء الوازنة في تلك القائمة، فإن برشلونة لم يستفد منهم شيئاً، بينما ظهر عدد آخر بمستويات مقبولة، وهو ما يسعى برشلونة لاستغلاله في بيعهم لأندية تبدو في حاجة لهم أكثر من الفريق الإسباني.



ملايين في الهواء

الصحيفة المدريدية أشارت إلى أن التخلص من البرازيلي كوتينيو والفرنسي ديمبلي سيكون الأصعب بالنسبة لبرشلونة، لا سيما أنهما الصفقتين الأغلى في تاريخ النادي.



وتعاقد برشلونة مع كوتينيو في شتاء 2018 مقابل 145 مليون يورو قادماً من ليفربول الإنجليزي، دون أن يقدّم الإضافة الحقيقية المنتظرة منه.



أما ديمبلي فضمّه برشلونة في صيف 2017 مقابل 138 مليون يورو من بوروسيا دورتموند الألماني، غير أنه غاب عن المباريات بداعي تكرار الإصابات، أكثر مما لعب من مع الفريق.



ولهذا يبدو من المستحيل إقدام أي نادٍ أوروبي على ضم الثنائي بمبالغ كبيرة، ما يعني أن برشلونة قد يضطر لتقبل فكرة الخسارة المالية الكبيرة فيهما، حال أراد التخلص منهما بأي طريقة هذا الصيف.



Advertisements

آمال وتطلعات

ويأمل برشلونة أن يحصل على مبلغ مالي معقول من إجمالي بيع هؤلاء اللاعبين، الأمر الذي سيعني حل المشاكل الاقتصادية للنادي "الكتالوني"، ومساعدته في تمويل صفقة لاوتارو مارتنيز، وربما لاعبون آخرون.



وتؤكد "ماركا" أن حل المشكلة المالية ليست الهدف الوحيد من وراء بيع اللاعبين بالنسبة لبرشلونة، بل إن النادي يخطط لشراء آخرين وفقاً لما يحتاجه الفريق الأول.



وبيّنت "ماركا" أن برشلونة يدرك جيداً أن بيع اللاعبين الـ12 خلال فترة انتقال واحدة لن يكون سهلاً أبداً، لهذا سيلجأ للصفقات التبادلية.



كما أنه قد يضع لاعبين آخرين لإبرام صفقات ضخمة، أبرزها المهاجم لاوتارو، الذي يرى فيه برشلونة الخليفة الأبرز القادر على قيادة هجوم النادي، بعد لويس سواريز.



ويرغب برشلونة في وضع لاعبين ضمن صفقة لاوتارو، لتخفيض المبلغ المالي الذي سيدفعه لـ"النيراتزوري"، بهدف ضمه مقابل مبلغ معقول.



المصدر: عربي بوست