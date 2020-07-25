رياضة | محمد صلاح يوجه رسالة خاصة إلى نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يوجه رسالة خاصة إلى نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، اتصال مع حمدي فتحي لاعب وسط فريق الأهلي، للإطمئنان عليه بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحرص النجم الدولي على طمأنة زميله بالمنتخب الوطني، والتأكيد على قوته من أجل عبور تلك الأزمة، في ظل الصداقة القوية التي تربط الطرفين.

وكان النادي الأهلي، أعلن عن ثبوت إيجابية مسحة حمدي فتحي الخاصة بفيروس كورونا المستجد، عقب التواصل مع المركز المتخصص، على أن يتم خضوعه لمسحة جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وعاد حمدي فتحي، مؤخرًا من الإصابة التي تعرض لها في غضروف الركبة أثناء تواجده مع المنتخب الوطني الأول، خلال معسكره استعدادًا للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.