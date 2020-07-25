رياضة | برشلونة يوجه صدمة إلى تشيلسي ويقترب من الحفاظ على نجمه

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يوجه صدمة إلى تشيلسي ويقترب من الحفاظ على نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة أصبح قريبًا من التوصل لإتفاق مع حارس مرمى الفريق الألماني مارك أندريه تير شتيجن حول تجديد عقده.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن النادي الكتالوني متفائل حول قدرته على تجديد عقده مع النجم الألماني حتى عام 2025 على الأقل علمًا بأن عقده الحالي ينتهي في عام 2022.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في المقابل سيقوم برشلونة بزيادة راتب شتيجين ليكون واحداً من أعلى الرواتب في البرسا على الرغم من تأثر النادي مالياً بأزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بعض التقارير أكدت مؤخرًا أن تشيلسي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع النجم الألماني ليكون بديلا لحارسه الإسباني كيبا أريزابالاجا.