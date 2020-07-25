رياضة | فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، رحيل نجم الفريق عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري.

وأبلغ فايلر، لجنة التخطيط وإدارة النادي بعدم الحاجة إلى جهود الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق، وضرورة تسويقة بالميركاتو الصيفي.

وخرج جيرالدو دا كوستا، من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي رحب برحيله مع نهاية الموسم الجاري، في ظل عدم الاقتناع بامكانياته الفنية.

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وكان جيرالدو، أغلق المفاوضات أمام الأندية المحلية للرحيل إلى أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتمسك بالرحيل الخارجي.

وتلقى الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب المارد الأحمر، مفاوضات من جانب بعض الأندية للحصول على توقيعه، إلا أنه رفض الدخول في أي مناقشات مع الأندية المصرية.

وتمسك جيرالدو، بالرحيل عن الدوري المصري سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، متجهًا للدوريات الخليجية أو اللعب في الدوري البرازيلي.