رياضة | بارما يعبر عقبة بريشيا في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بارما يعبر عقبة بريشيا في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق بارما فوزًا غاليًا على حساب مضيفه بريشيا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وجاءت المباراة بمثابة تحصيل حاصل لفريق بريشيا بعدما تأكد قبل فترة هبوطه للدرجة الثانية.

الفوز رفع رصيد بارما إلى 46 نقطة في المركز العاشر وظل بريشيا في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 24 نقطة.