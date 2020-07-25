رياضة | رئيس شركة استادات يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي بشأن قناة النادي

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس شركة استادات يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي بشأن قناة النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محمد كامل، رئيس شركة استادات القابضة، رسالة خاصة لجماهير النادي الأهلي، بخصوص اقتراب افتتاح قناة القلعة الحمراء خلال الأيام المقبلة، بعد عملية التطوير الشاملة التي شهدتها القناة.

وكتب محمد كامل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “‏اربطوا الأحزمة …..” في إشارة إلى (اقتراب افتتاح قناة النادي الأهلي في ثوبها الجديد.

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وقامت شركة "استادات القابضة" بعملية تطوير شاملة على مستوي برامجها واستوديوهاتها وخطتها البرامجية، لتظهر بالشكل الذي يليق بأحلام وطموحات جماهير الأهلي في كل مكان.

وتستعد القناة لتقديم خريطة برامجية متميزة، تلبي طموحات جماهير الأهلي وعشاقه في كل مكان.

ومن المقرر أن تنطلق قناة الأهلي يوم الإثنين المقبل في حلتها الجديدة، بعدما أعلن مسئولو القناة عن تأجيل انطلاقها لمدة أربعة أيام بسبب.شهداء القوات المسلحة الذين لقوا مصرعهم الأسبوع الماضي.