رياضة | الزمالك يواجه دجلة وديًا على 4 أشواط

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يواجه دجلة وديًا على 4 أشواط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني مع فريق وادي دجلة على خوض المباراة الودية المقررة بينهما غدا الأحد على 4 أشواط، على أن يكون كل شوط مدته 30 دقيقة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الثامنة مساء على ملعب بترو سبورت بالقاهرة.

واستأنف الفريق استعداداته لعودة النشاط من جديد اليوم السبت بعد ختام معسكر برج العرب الأخير حيث يخوض مباراة ودية غدا الأحد مع وادي دجلة ثم يعاود الفريق معسكره في برج العرب الإثنين المقبل تتخلله مباراة ودية مع طلائع الجيش الأربعاء المقبل.