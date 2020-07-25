رياضة | نادي مفاجئ يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نادي مفاجئ يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي مفاجئ في الساعات القليلة الماضية بمفاوضات جادة مع أجل التعاقد مع نجم فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن إدارة أولمبيك ليون الفرنسي ترغب في إعادة صامويل اومتيتي إلى ناديه السابق على سبيل الاعاره مع خيار الشراء.

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وأيضاً ناديي مارسيليا ورين مهتمين بخدماته، ولكن المدافع يريد الاستمرار مع برشلونة ولا ينوي الرحيل هذا الصيف.

وتنوي إدارة برشلونة بيع أومتيتي في الميركاتو الصيفي، خاصة في ظل رغبتهم بالتعاقد مع صفقات جديدة قبل بداية الموسم الجديد.

وأوضحت تلك التقارير إلى أن أومتيتي خارج حسابات كيكي سيتين مدرب البارسا.