أحمد بلال يسخر من تصريحات فاروق جعفر.. «البطولات بالجاكيتات»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر مهاجم النادي الأهلي السابق، أحمد بلال من تصريحات الكابتن فاروق جعفر التي أكد من خلالها الاتفاق مع الحكام على احتساب ركلات جزاء، أو طرد لاعب من الفريق المنافس، من أجل فوز الفريق الأبيض بالمباراة. وكتب بلال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الاعتراف سيد الأدلة.. البطولات بالجاكيتات». وعاد بلال وكتب مرة أخرى على «فيس بوك»: «يعني بتقبضوا الحكام ومبتخدوش بطولات». وكان فاروق جعفر كابتن الزمالك السباق، قد فجر مفاجأة بتصريحاته عبر قناة نادي الزمالك، الذي أكد فيها ان الحكام الافارقة في حقبة الثمانينيات كانوا يطلبون منه الاختيار بين احتساب ركلة جزاء أو طرد لاعب من الفريق المنافس، مقابل زيادة في البدل المادي، وشراء بعض الملابس من المنطقة الحرة ببورسعيد، وتبديل نوع السيارة المرافقة للحكام إلى سيارة فارهة. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 91,072

تعافي 31,970

وفيات 4,518

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