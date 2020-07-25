شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البث التجريبي لقناة الأهلي بأغنية «نادي القرن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت قناة الأهلي عن استعدادها للانطلاق بعد التطوير بإعلان بدء البث التجريبي للقناة اليوم السبت. وانطلق البث التجريبي لقناة الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساءً بأغنية جديدة بعنوان «نادي القرن». وجاءت عبر شاشة قناة الأهلي تحت شعار «الأهلاوي مش هسيبنا»، مع عدم تحديد الموعد المتبقي لانطلاق القناة في ثوبها الجديد. وجاءت عبر شاشة قناة الأهلي تحت شعار «الأهلاوي مش هسيبنا»، مع عدم تحديد الموعد المتبقي لانطلاق القناة في ثوبها الجديد، بتقنية الـHD، مع الإعلان عن ترددها الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات كالتالي: 11747 رأسي، و12341 أفقي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 91,072

تعافي 31,970

وفيات 4,518

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