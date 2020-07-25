شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يثير الجدل من جديد فى إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر نجم التنس الصربى نوفاك ديوكوفيتش، عناوين الصحف الإسبانية، بعدما شوهد على أحد الشواطئ، دون التقيد بالإجراءات الوقائية.

وكان نوفاك قد توجه إلى إسبانيا، قبل أسبوع، للتحضير لبطولات التنس، حيث من المقرر أن تستأنف البطولات فى أغسطس المقبل، بعد توقف طويل بسبب أزمة كورونا.

وفجرت الصور التى انتشرت لنوفاك، موجة غضب كبيرة، كون ديوكوفيتش لم يلتزم بارتداء الكمامة.

يذكر أن الحكومة الإسبانية قررت نشر أكثر من 3 آلاف حارس أمن، لرصد المخالفين على الشاطئ، وتغريم من يخالف هذه القرارات بنحو 110 دولارات.

وكانت الصحافة العالمية قد هاجمت ديوكوفيتش، بعدما نظم بطولة خيرية فى دول البلقان، وأصيب فيها بعض اللاعبين بفيروس كورونا.

فى نفس السياق، تحدث لاعب التنس السابق، الأرجنتينى فرانكو دافين، عن معاناته بعد إصابته بفيروس كورونا، وأكد أنه شعر بأن الموت كان قريبا منه، داعيا الجميع للتقيد بالإجراءات الوقائية، وعدم الاستهانة بالفيروس.

دافين المدرب الحالى للبريطانى كيلى أيدموند، كان قد أصيب بالعدوى فى نهاية يونيو الماضى، أثناء تواجده بمدينة ميامى الأمريكية، وبعد أكثر من فحص إيجابى، جاءت نتيجة الفحص سلبية أمس الإثنين.

وقال دافين فى مقابلة أجرتها معه صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية: «لقد عانيت كثيرا، هذا المرض لا يبدو عاديا، لقد مررت بأوقات صعبة للغاية، لم أكن أستطيع القيام بأى جهد».

وأضاف: «كنت أشعر أن الموت قريب منى، أتمنى من الجميع أن يلتزموا بالتعليمات والتباعد المفروض من قبل الدول، ويحافظوا على أنفسهم وعائلاتهم، نحن نعيش أوقات صعبة».

كما أبدى دافين عن استيائه بما حدث فى بطولة أدريا، التى نظمها الصربى نوفاك ديوكوفيتش، واصفا ما حدث بأنه كان أمرا مقززا، لكنه غير متفاجئ كون هذه التصرفات صدرت من ديوكوفيتش وعائلته.

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وتابع: «لم أكن متفاجئا بأن ديوكوفيتش هو منظم البطولة، بقية اللاعبين لن يكونوا قادرين على تنظيم مثل هذه الأحداث، وليس من الممكن أن يقوم فيدرر أو نادال بمثل هذا التصرف، إنه تصرف مشين ومقزز».

وأوضح دافين: «التقيت بديوكوفيتش وعائلته فى مناسبات كثيرة، عندما كنت أتولى تدريب ديل بوترو، وكان واضحا لى أن عائلته ليست جيدة، كانوا يتصرفون بشكل غريب، لقد أثروا سلبا على شعبية نوفاك».

وأردف: «أرى أن المنافسة بين نادال وفيدرر شريفة على جميع الأصعدة، إنهم أصدقاء داخل الملعب وخارجه، وتربطهم علاقة جيدة حتى مع عائلاتهم، نرى عائلة فيدرر تحترم عائلة نادال والعكس أيضا».

واستطرد: «الكل يحب فيدرر ويتمنى عودته إلى الملاعب، وما يشاع حاليا حول استياء فيدرر من قرب تحطيم نادال وديوكوفيتش لأرقامه غير صحيح، إنه لاعب محترف ولا يفكر بهذه الأمور».

وأتم دافين: «لا أملك مشكلة شخصية مع ديوكوفيتش، لكن ماحدث مؤخرا أثر على رياضة التنس، لم نكن نسمع بمثل هذه التصريحات سابقا».