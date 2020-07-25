شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إنجليزية تمنح الكرة الذهبية لـ«ليفاندوفسكى» على حساب «رونالدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعد البولندى روبرت ليفاندوفسكى، مهاجم بايرن ميونخ، أحد أكثر المتضررين من إلغاء جائزة الكرة الذهبية لعام 2020، خاصة بعد تألقه وتسجيله 34 هدفًا بالدورى الألمانى هذا الموسم.

وقررت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية إلغاء نسخة العام الحالى، نظرًا للظروف التى أحاطت بكرة القدم جراء تداعيات جائحة كورونا.

وأقدمت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية على خطوة تُعوض عشاق كرة القدم عن عدم معرفة هوية اللاعب الأفضل فى العالم لعام 2020، عبر إجراء استفتاء بين محرريها.

وسارت الصحيفة البريطانية على خُطى «فرانس فوتبول» بمنح كل صحفى الحق فى اختيار 3 لاعبين فقط، ليُمنح صاحب المركز الأول 5 نقاط، والثانى 3 نقاط، والثالث نقطة واحدة.

وأثمر هذا الاستفتاء عن احتلال ليفاندوفسكى صدارة التصويت بحصوله على 34 نقطة، متقدمًا بفارق 24 نقطة عن أقرب ملاحقيه، البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، الذى حصل على 10 نقاط.

وحلّ الهولندى فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، فى المركز الثالث بالتصويت بحصوله على 8 نقاط.

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وجاء ترتيب الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم برشلونة، صادمًا، باحتلاله المركز الثامن بالتساوى مع الفرنسى كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، بحصولهما على 3 نقاط فقط لكل منهما.