شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه دجلة وديًا على 4 أشواط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني مع فريق وادي دجلة على خوض المباراة الودية المقررة بينهما غدا الأحد على 4 أشواط، على أن يكون كل شوط مدته 30 دقيقة.
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الثامنة مساء على ملعب بترو سبورت بالقاهرة.
واستأنف الفريق استعداداته لعودة النشاط من جديد اليوم السبت بعد ختام معسكر برج العرب الأخير حيث يخوض مباراة ودية غدا الأحد مع وادي دجلة ثم يعاود الفريق معسكره في برج العرب الإثنين المقبل تتخلله مباراة ودية مع طلائع الجيش الأربعاء المقبل.
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