سميث واثق من بقاء استون فيلا في الدوري الممتاز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

عبر المدير الفني لنادي ​استون فيلا​ ​دين سيمث​ عن ثقته بامكانية نجاح فريقه في حسم صراع الهبوط..

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وقال سميث في تصريحات لصحيفة الديلي ميل:"لقد كنت واثقًا في هذه المجموعة منذ عودتنا، لا يوجد شيء ليقلل من إيماني بهم. أعرف أنه بعد الهزيمة من مانشستر يونايتد، ظن الجميع ظن أننا قد هبطنا بالفعل، وكانوا يتحدثون عن تواجدنا الموسم المقبل بالتشامبيونشيب".

وأوضح:"لقد حصلنا على سبع نقاط وكان ينبغي أن تكون تسعة، من المباريات الثلاث الأخيرة ونحن فوق الخطر الآن".

وأردف:"نحن نعرف ما يتعين علينا القيام به، يجب أن نكون واعين لما يحدث في المباريات الأخرى ، كما رأينا في التشامبيونشيب، وسوف يكون لدينا بعض سيناريوهات".