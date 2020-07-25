- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساكا: غرينوود وبيلنغهام يمتلكان الجودة الكافية للتألق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
اعتبر لاعب ارسنال بوكايو ساكا ان الثنائي ماسون غرينوود لاعب مانشستر يونايتد وجود بيلنغهام المنتقل حديثا الى دورتموند يمتلكان الجودة التي تسمح لهما بالتألق.
وقال ساكا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس:"لدى غرينوود وبيلينغهام الكثير من الجودة، سواء كانوا 18 أو 28 أو 38 ، فإنهم يتمتعون بالجودة ، وعندما تحصل على الجودة ستكون في الفريق ، شريطة أن تتمكن من تطبيق الموقف الصحيح".
وتابع:"أشعر أن العمر ليس عاملاً حقاً لأنهم حصلوا على النضج والجودة بمعدل اكبر من اعمارهم لهذا السبب اثق بهم".
كانت هذه تفاصيل خبر ساكا: غرينوود وبيلنغهام يمتلكان الجودة الكافية للتألق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.