ساكا: غرينوود وبيلنغهام يمتلكان الجودة الكافية للتألق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

اعتبر لاعب ​ارسنال​ ​بوكايو ساكا​ ان الثنائي ​ماسون غرينوود​ لاعب مانشستر يونايتد و​جود بيلنغهام​ المنتقل حديثا الى دورتموند يمتلكان الجودة التي تسمح لهما بالتألق.



وقال ساكا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس:"لدى غرينوود وبيلينغهام الكثير من الجودة، سواء كانوا 18 أو 28 أو 38 ، فإنهم يتمتعون بالجودة ، وعندما تحصل على الجودة ستكون في الفريق ، شريطة أن تتمكن من تطبيق الموقف الصحيح".

وتابع:"أشعر أن العمر ليس عاملاً حقاً لأنهم حصلوا على النضج والجودة بمعدل اكبر من اعمارهم لهذا السبب اثق بهم".