- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماروتا: لا اتفق مع كونتي وقدوم ميسي الى الانتر خيال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
اكد بيبي ماروتا المدير الرياضي لنادي انتر ميلانو الايطالي انه لا يوافق مع التصريحات الاخيرة لمدرب الفريق انتونيو كونتي وان المركز الثاني في الترتيب خلف يوفنتوس مهم بالنسبة للنادي.
وقال ماروتا: تحليل هذا الموسم لم ينته بعد فهناك بعض المباريات المتبقية وعلينا ان نحافظ على التقدم الذي قمنا به هذا الموسم وبعدها سنتحدث ونقيم الامور.
اما عن مسألة قدوم ميسي الى الانتر قال: انها مسألة مستحيلة وغير صحيحة وانا متاكد ان ميسي يريد الاستمرار مع برشلونة في الفترة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر ماروتا: لا اتفق مع كونتي وقدوم ميسي الى الانتر خيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.