ماروتا: لا اتفق مع كونتي وقدوم ميسي الى الانتر خيال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

اكد بيبي ​ماروتا​ المدير الرياضي لنادي ​انتر ميلانو​ الايطالي انه لا يوافق مع التصريحات الاخيرة لمدرب الفريق انتونيو كونتي وان المركز الثاني في الترتيب خلف يوفنتوس مهم بالنسبة للنادي.



وقال ماروتا: تحليل هذا الموسم لم ينته بعد فهناك بعض المباريات المتبقية وعلينا ان نحافظ على التقدم الذي قمنا به هذا الموسم وبعدها سنتحدث ونقيم الامور.

اما عن مسألة قدوم ميسي الى الانتر قال: انها مسألة مستحيلة وغير صحيحة وانا متاكد ان ميسي يريد الاستمرار مع ​برشلونة​ في الفترة القادمة.