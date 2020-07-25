شكرا لقرائتكم اجتماع عاصف لقطاع الناشئين بالمقاولون العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأكد محمد عادل على كامل الدعم للمدربين والاجهزة الفنية وكذلك رئيس القطاع مشيراً الى أن الجميع في النادى يقف خلف قطاع الناشئين الذى سيظل العمود الفقرى للفريق الاول والعناصر المميزة يتم تصعيدها مباشراً للمشاركة مع الفريق الأول امثال الحارس محمد سيحة مواليد 2001 واللاعب زياد طلبة مهاجم 2001 واللاعب يوسف حسن مهاجم 2003 وتايسون مهاجم 2001 واللاعب محمد على 99 وفضل اباظة 99 ومحمد مصطفى مهاجم 2002 ومصطفى الشاذلى باك رايت 2002 ويوسف ابوهشيمة هاف 2003.

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من ناحية أخرى، اتفق مسئولو أسوان مع نظرائهم بنادي المقاولون العرب على تأجيل المباراة الودية التي كان من المقرر إقامتها اليوم السبت بين الفريقين على ملعب اتحاد الشرطة، لتقام يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 يوليو، وذلك بعدما رفضت اللجنة الطبية إقامة اللقاء قبل خضوع الفريقين لمسحة طبية للكشف عن كورونا قبل المباراة بـ 48 ساعة، حيث كانت المسحة الأخيرة التي خضع لها الفريقان يوم الأحد الماضي، وذلك في إطار خطة أسوان والمقاولون لاستئناف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف استغرقت 147 يوماً بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يقام اللقاء على ملعب المقاولون العرب، على أن يخوض أسوان اللقاء الودي الثاني أمام وادي دجلة يوم 29 يوليو على ملعب اتحاد الشرطة أيضاً، حيث يسمح الاتحاد للأندية بخوض مباراة أو مباراتين فقط بعد إجراء المسحة الطبية لكورونا بـ 48 ساعة.