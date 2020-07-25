جدد المدير الفني الألماني يورجن كلوب تأكيده على أنه لن يستكمل عقده للنهاية مع فريق ليفربول الإنجليزي.
وفي وقت سابق، صرح كلوب بأنه لا ينوي تجديد عقده مع ليفربول الذي ينتهي في 2024.
وقال كلوب، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، إنه مرتبط بعقد مع ليفربول لمدة 4 سنوات، مضيفاً: "من المنظور الحالي، لا أعتزم أن أكمل هذا العقد على الأقل".
وعن إمكانية تولي تدريب المنتخب الألماني، قال كلوب: "لا أدري إن كان يجب أن يندرج هذا الأمر على جدول الأعمال".
وأضاف: "أنا لم أضع في حسباني قط أن أصبح بطلًا للدوري الألماني أو الكأس أو أي شيء آخر، كما أن هذا لم يحدث في كثير من الأحوال، وهناك في الخارج آلاف المدربين الذين تمكنوا من هذا أكثر".
وعن حياته بعد اعتزاله العمل كمدرب، قال يورجن كلوب: "من المنطقي أن تكون لديك نظرة مختلفة للحياة، وألا تقف على الخط الجانبي في نهاية الأسبوع، تحت المطر، تتجادل مع مدربين آخرين أو مع فرق أخرى".
وتوّج كلوب مع الريدز حتى الأن، بلقب البريميرليج بعد غياب 30 عامًا، بجانب دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، فضلًا عن وصافة الدوري الإنجليزي في العام الماضي، ووصافة دوري الأبطال في النسخة قبل الماضية، بعد الخسارة أمام ريال مدريد، ووصافة الدوري الأوروبي في أول مواسمه مع الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.. كلوب يلمح برحيله عن ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.