شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. مران قوي للزمالك قبل ودية دجلة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الزمالك مرانًا قويًا اليوم في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة عقب عودة الفريق من الراحة استعدادًا لمباراة وادي دجلة الودية المقرر لها غدًا، قبل دخول الفريق في معسكر مغلق في برج العرب الاثنين المقبل، ضمن استعدادات الزمالك لمواجهة المصري يوم 6 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري، حيث أدى اللاعبون مرانًا بدنيًا قويًا فيما غاب محمود جنش حارس الزمالك عن المران الجماعي.

وكشف مصدر داخل فريق الزمالك، عن تعرض محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الفريق لآلام في الظهر قبل مباراة بيراميدز الودية بساعات وطلب من الجهاز الفني بقيادة كارتيرون استبعاده من المباراة بسبب شعوره بآلام مفاجئة في الظهر، وأدى محمود عبد الرحيم جنش تدريبات تأهيلية اليوم في صالة الجيمانزيوم بالنادي خلال تدريبات الزمالك اليوم، وفضل الجهاز الفني منح جنش راحة من التدريبات الجماعية لحين تماثله للشفاء تمامًا.

وقاد عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي ثلاثي حراس الزمالك.

في سياق مختلف حصل أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إذن من الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدير الفني باتريس كارتيرون بالغياب عن التدريبات الجماعية اليوم بسبب وجوده خارج القاهرة، حيث يتواجد زيزو برفقة أسرته في زيارة سريعة المنيا، ومن المقرر أن يتواجد زيزو مع الفريق غدًا في المباراة الودية أمام وادي دجلة التي تقام على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

بينما خضع الثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا " ويوسف إبراهيم "أوباما" والكونغولي كاسونجو كابونجو ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبرنامج تدريبي خاص على هامش التدريبات الجماعية التي يخوضها الفريق حاليًا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وخصص الجهاز الفني للفريق برنامجًا تدريبيًا للثلاثي بالركض حول الملعب فترة أطول لزيادة معدلات اللياقة البدنية والحفاظ على الوزن المثالي لهم.

فيما خضع باقي لاعبي الفريق لتدريبات بدنية قبل المران الركض مع إجراء إطالات تحت إشراف أحمد عصمت مدرب الأحمال البدنية مع مجموعة وأحمد عبد الرؤوف المدرب المساعد مع مجموعة أخرى.

ويواصل الفريق استعداداته لعودة النشاط من جديد بعد ختام معسكر برج العرب الأخير حيث يخوض مباراة ودية غدًا الأحد مع وادي دجلة ثم يعاود الفريق معسكره في برج العرب الإثنين المقبل يتخلله مباراة ودية مع طلائع الجيش الأربعاء المقبل.

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ابو جبل وعواد وصبحي في غياب جنش المصاب



تدريب الزمالك



تدريبات الزمالك اليوم



شيكابالا واوباما



شيكابالا



كارتيرون في تدريب الزمالك



كاسونجو وشيكابالا واوباما



مران بدني قوي للزمالك