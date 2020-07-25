شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الإمارات طلبت استضافة مباراة السوبر.. ولم نحسم موعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن الإمارات طلبت مؤخرًا استضافة مباراة السوبر المصرى للمرة الخامسة، ولكن لم يتم حسم الأمر سواء بإقامته فى الإمارات أو فى مكان آخر حيث ننتظر مزيدًا من العروض واختيار الاقوى من بينها ، كما أن اتحاد الكرة لم يحسم موعد مباراة السوبر حتى الآن حيث يرغب اتحاد الكرة فى انهاء الدورى أولاً.

فى شأن مختلف، كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني عن تلقى خطاب من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا للمشاركة فى بطولة كأس العرب 2021 التى ستقام فى قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

ولم يحسم مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم المشاركة فى كأس العرب بقطر من عدمه، وهو ما سيتم تحديده خلال الساعات المقبلة.

وأرسل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" خطابا رسميا للاتحادات العربية الـ22 للمشاركة فى بطولة كأس العرب 2021 فى قطر، المحدد لها شهر ديسمبر 2021 التى تقام لأول مرة وتجمع كافة الدول العربية الـ22.

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ونشر الحساب الرسمى لاتحاد كأس الخليج العربى لكرة القدم على موقع تويتر أن الخطاب تضمن نصا: "سيكون لهذا الحدث أثرا بارزا فى كرة القدم التنافسية على أعلى المستويات في المنطقة، وسيجمع 22 فريقا فى قارتين تجمعهما نفس الثقافات والقيم".

وكان الاتحاد القطرى قد أعلن فى وقت سابق أنه "تم تحديد موعد منافسات كأس العرب لتقام في الفترة من 1 ديسمبر 2021، حتى 18 من الشهر نفسه، من أفريقيا وآسيا بمشاركة اللاعبين المحليين وذلك دعمًا لجهود الإعداد لاستضافة مونديال 2022 للمرة الأولى في العالم العربي".

كان مجلس الاتحاد الدولي "فيفا"، وافق فى بيان رسمى على دعم كأس العرب التي ستقام في عام 2021، والتي ستضم منتخبات كرة القدم للرجال في المنطقة العربية من إفريقيا وأسيا، على أن تضم لاعبين محلين وتقام خارج الأجندة الدولية.