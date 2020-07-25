الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | غوميز: أتطلع لعامين مقبلين مع الهلال السعودي عنوانهما "المجد"

0 نشر
الرياض - د ب أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن غوميز: أتطلع لعامين مقبلين مع الهلال السعودي عنوانهما "المجد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر مهاجم فريق الهلال السعودي بافيتيمبي غوميز، عن فخره الكبير بالتجديد مع الزعيم لعامين إضافيين، موجها شكره للجماهير وزملائه والجميع داخل النادي.

وكتب الفرنسي بافيتيمبي غوميز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" اليوم السبت، تعليقا على تجديد عقده :"الأسد فخور وسعيد للغاية بالبقاء في الهلال لعامين إضافيين ومعرفة المزيد عن الثقافة ".

وأضاف باللغة عربية :"شكرًا جماهير كبير آسيا على حفاوتكم بالأسد.. شكرًا لمدرب الفريق لوشيسكو، ولزملائي اللاعبين.. وكافة الأجهزة الفنية والإدارية والعاملين".

وواصل هداف الهلال :"شكري الخاص للرئيس فهد بن نافل على الثقة وأتطلع لعامين مقبلين عنوانها المجد أزرق.. الأسد يحبكم".

Advertisements

وأتمت إدارة الهلال إجراءات تجديد عقد المهاجم والهداف الفرنسي حتى عام 2022، وتمت مراسم التوقيع بحضور رئيس الهلال فهد بن نافل بمقر النادي.

ولم يكشف الهلال عن القيمة المالية لعقد المهاجم الفرنسي البالغ 35 عاما مع الفريق.

وخاض غوميز 21 مباراة مع الهلال في الموسم الحالي بالدوري السعودي، أحرز خلالها 14 هدفا وصنع 4 تمريرات حاسمة، وفي كأس خادم الحرمين الشريفين لعب مباراتين ولم يحرز أي هدف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | غوميز: أتطلع لعامين مقبلين مع الهلال السعودي عنوانهما "المجد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا