شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجدد مفاوضاته لضم «جلال».. وإنبي يشترط الحصول على 25 مليونًا ولاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جددت إدارة النادى الأهلى مفاوضاتها مع إنبى لضم أسامة جلال، لاعب الفريق البترولى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما توقفت المفاوضات فترة قصيرة لانشغال الأهلى بملف التجديد للسويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى.

ووفقا لمصدر داخل القلعة الحمراء، فإن إنبى اشترط الحصول على 25 مليون جنيه ولاعبين من الأهلى للاستغناء عن جلال، بينما طلب الأهلى دفع 15 مليونا ولاعبين لإتمام الصفقة.

وطلبت لجنة التعاقدات عقد جلسة مع المسؤولين فى إنبى لتقريب وجهات النظر لإتمام الصفقة، خاصة أن فايلر رحب بالتعاقد مع اللاعب، بعدما اطلع على السيرة الذاتية وشاهد تسجيلات للمباريات التى خاضها مع الفريق البترولى، وأبدى إعجابه بقدرات اللاعب الفنية والبدنية، فيما أوصت لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، بإعارة وليد أزارو وجيرالدو، بناء على طلب فايلر لرغبته فى إيجاد مكان بالقائمة للتعاقد مع لاعب أجنبى، كما كشفت مصادر مقربة من أزارو أن اللاعب أبلغ المسؤولين فى النادى برغبته فى خوض تجربة احتراف بعيدا عن الأهلى لتخوفه من التجميد، خاصة أن المدير الفنى كان السبب فى رحيله للاتفاق السعودى، ويتواصل أزارو مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لمعرفة مصيره مع النادى حتى يتمكن من التحضير لتجربة الاحتراف الجديدة، كما أوصت لجنة التخطيط بتجديد عقد مروان محسن لإغلاق الملف، وذلك بعدما استفسر اللاعب عن مصير التجديد، وينتظر أن تعقد لجنة التخطيط جلسة مع اللاعب عقب عيد الأضحى لإبلاغه بتفاصيل العقد الجديد.