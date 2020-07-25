شكرا لقرائتكم خبر عن على أبوجريشة: كلام «جعفر» لا يحدث فى دورة رمضانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد على أبوجريشة، لاعب الاسماعيلى والمنتخب الوطنى الأسبق، أن ما قاله فاروق جعفر عن تسجيله هدفا بيده فى مرمى الانجلبير فى نهائى البطولة الإفريقية عام 1969 لا يمت للحقيقة بشىء، خصوصا أن الهدف موجود على المنصات الإلكترونية، والجميع قادرون على مشاهدة الهدف والتحقق من صحته.

وقال أبوجريشة فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: «إن جعفر خانه التوفيق فى تصريحاته أو التبس عليه الأمر فيما قاله، خصوصا أن الجميع أشاد بالإنجاز الذى حققه الدراويش وقتها، كونه أول فريق مصرى وعربى يحصل على بطولة قارية، رغم الظروف القاسية التى كان يمر بها الفريق وقتها».

وتابع: «الإسماعيلى خاض البطولة فى ظل توقف النشاط لظروف الحرب، وخاض مبارياته على ملعب الزمالك والنهائى فى االقاهرة فى ظل حضور تخطى 130 ألف مشجع». وأكد أن ما قاله جعفر بجلوس كابتن الفريق مع الحكم قبل كل مباراة أمر لا يحدث فى دورة رمضانية، وإن كان حدث فهذا لا يحدث مع الإسماعيلى الذى أجبر العالم على احترامه بسبب قتاله فى المباريات وسط ظروف صعبة، مؤكدا أنه طوال مشواره الكروى لم يجلس مع حكم قبل المباراة، وكان يشاهد الحكم فى الملعب فقط وقت المباراة.

وأوضح نجم الإسماعيلى السابق: «إن صح كلام جعفر، فإن هذه الأمور كانت تحدث فى الزمالك وليس الإسماعيلى». وكشف أبوجريشة أنه سجل فى هذه البطولة 8 أهداف، وهو رقم لم يحققه لاعب مصرى فى أى بطولة واحدة حتى الآن، لم يكن فيها هدف واحد مثير للشكوك، وإن كان سجل هدفا بيده، فهذا أمر لا يعيبه خصوصا أن مارادونا سجل هدفا بيده حصل من خلاله على لقب كأس العالم.